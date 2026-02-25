Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη απέτισαν φόρο τιμής σήμερα το πρωί 29 νέοι από 9 ευρωπαϊκές χώρες. Τα παιδιά φρόντισαν και να καλλώπισαν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί, μία για καθεμία από τις ζωές που χάθηκαν στο σημείο θανάτου. Στο σημείο βρέθηκαν και αρκετοί συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι εξέφρασαν για μια ακόμη φορά την οργή τους.

Οι νέοι φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών όπως αναφέρει το onlarissa.gr. Προερχόμενοι από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ελλάδα, αποφάσισαν να μεταβούν οργανωμένα στον τόπο της τραγωδίας, στέλνοντας μήνυμα μνήμης και αλληλεγγύης πέρα από σύνορα.

Συμβολική κίνηση σεβασμού

Η φροντίδα των 57 δενδρυλλίων ελιάς, που έχουν φυτευτεί στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση περιποίησης του χώρου. Όπως επισημαίνεται από την ομάδα Τ57 Κατερίνης, πρόκειται για μια πράξη σεβασμού, μνήμης και ευθύνης απέναντι στις 57 αθώες ψυχές που χάθηκαν, αλλά και μια έμπρακτη στήριξη στην τοπική κοινωνία που συνεχίζει να ζητά δικαίωση.

Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις μαθητών:

Στο σημείο επίσης βρέθηκαν και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης.

Δηλώσεις συγγενών:

Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο του δυστυχήματος, με πρωτοβουλία της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Γόννων. Στην τελετή θα συμμετάσχουν μέλη 14 συνολικά φορέων, σωματείων και σχολείων της περιοχής των Γόννων, ενώνοντας τις προσευχές τους στη μνήμη των θυμάτων.

Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη – Παραλύει η χώρα το Σάββατο

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό στοίχημα στα Τέμπη. Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καλώντας όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά.

Σε 24ωρη κινητοποίηση προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο το ίδιο Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου.

Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργίας, «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Συμμετοχή της ΠΝΟ

Την ίδια ημέρα, πανελλαδική απεργία προκήρυξε και η ΠΝΟ, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας από τις 00:01 έως τις 24:00 του Σαββάτου.

Συμμετοχή και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας

Στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), το οποίο καλεί σε απεργία και συλλαλητήριο.