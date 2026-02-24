Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου εκδικάζεται η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών, απέρριψε το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας για την κλήση ως μάρτυρα του εφέτη ανακριτή της βασικής δικογραφίας κ. Σωτήρη Μπακαϊμη. Επίσης απέρριψε το αίτημα και για την κλήση της γραμματέας του εφέτη ανακριτή ενω απορριπτική ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και για τα δύο αιτήματα.

Όπως μεταδίδει το larissanet.gr , η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών θυμάτων μέσα στο ακροατήριο που ζήτησαν την πρόεδρο να ανακαλέσει την απόφαση της.

Καρυστιανού από τη Λάρισα: «Συμμετέχουμε σε μία δίκη παρωδία…»

Νωρίτερα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, σε δηλώσεις της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην εξέλιξή της, χαρακτηρίζοντας την ως «παρωδία», ενώ μίλησε και την πορεία των εκταφών.

«Συνεχίζεται η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο από την οποία απουσιάζουν οι άνθρωποι που πρώτοι τα ακούμπησαν, δηλαδή ο ανακριτής, οι αστυνομικοί της ΔΕΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους συνόδευαν, οι οποίοι και θα μας έδιναν τις πληροφορίες για το πού πήγαν.

Επίσης λείπουν και μάρτυρες από την πλευρά της Interstar, οι οποίοι βρήκαν τα βίντεο δύο χρόνια μετά και προχώρησαν τη διαδικασία.

Είναι δυνατόν να γίνεται μια δίκη και να απουσιάζουν αυτοί οι μάρτυρες; Τι δίκη είναι αυτή; Η μόνη λέξη που μου έρχεται, είναι πως έχουμε μια δίκη παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε, χωρίς όμως να σταματούμε να καταγγέλλουμε αυτά που γίνονται».

Κατά το τοπικό σάιτ, για τις εκταφές πρόσθεσε ότι «μία εισαγγελέας η οποία έχει επιληφθεί του θέματος των εκταφών και η οποία πρέπει να κάνει τις εκταφές για να μάθουμε ποια ουσία έκαψε τους ανθρώπους μας, έχει στα χέρια της από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ότι αυτές οι εξετάσεις που χρειάζονται δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, διαθέτει από εμάς τα υπομνήματα για το ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν και τα ειδικά εργαστήρια στην Ευρώπη που μπορούν να τις πραγματοποιήσουν κι η ίδια αποφασίζει ότι θα κάνει τις εκταφές όχι για να βρούμε την αιτία της απανθράκωσης, αλλά να κάνουμε DNA για το τι φάγανε και τι ήπιανε αυτοί που σκοτώθηκαν.