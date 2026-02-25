Σε λειτουργία τέθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση που επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, διευκολύνοντας την είσοδο προς την Πλάκα.

Στην πράξη με τη νέα κυκλοφοριακή παρέμβαση, διευκολύνεται η άμεση πρόσβαση των κατοίκων στα σπίτια τους ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η περιττή κυκλοφορία γύρω από την πλατεία Συντάγματος και περιορίζεται η άσκοπη επιβάρυνση του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.

Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, «αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ακούμε τους πολίτες και δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Από σήμερα, τίθεται σε λειτουργία το φανάρι που θα επιτρέπει την αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας.

Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που βάζει τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Πλάκας και όχι μόνο. Οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της Πλατείας Συντάγματος. Έτσι θα δοθεί μία σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα για το κέντρο της πόλης.

Η Αθήνα χρειάζεται παρεμβάσεις ουσίας, μικρές και μεγάλες, που κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη»