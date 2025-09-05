Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Ασπροχώματος, στην Καλαμάτα, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 10:00, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή με το όχημά του, λίγα μέτρα μετά τον κόμβο Ζαφειρή. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν προς το Ασπρόχωμα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου οδηγού.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.