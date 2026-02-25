Στην κρητική ύπαιθρο, τα πρόβατα ενός ντόπιου βοσκού εμφανίζονται… κόκκινα, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο αντιζωοκλεπτικό σύστημα. Ο ιδιοκτήτης τους αποφάσισε να τα «μαρκάρει» με χρώμα από την κορφή μέχρι τα πόδια, ώστε να γίνονται αμέσως αναγνωρίσιμα και να καθίσταται δύσκολη η πώλησή τους χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Όπως επισημαίνει η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», η μέθοδος αυτή λειτουργεί αποτελεσματικά, προστατεύοντας το κοπάδι και προσφέροντας έναν έξυπνο τρόπο αποτροπής των ζωοκλοπών. Οι εικόνες των κόκκινων προβάτων, με φόντο τις βουνοκορφές της Κρήτης, κάνουν το γύρο των κοινωνικών δικτύων και προκαλούν αίσθηση.

Δείτε το βίντεο: