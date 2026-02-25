Συνολικά 1.374 ελέγχους πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής την τελευταία εβδομάδα της Αποκριάς, με το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν να φτάνει τις 90.000 ευρώ.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για εντατικοποίηση των σχετικών διαδικασιών, όπως γίνεται κάθε φορά κατά τις εορταστικές περιόδους, από τις 16 Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας πραγματοποίησαν αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησαν 900 ελέγχους, εκ των οποίων 276 σε λαϊκές αγορές, 198 σε συνοικιακά καταστήματα, 106 σε καταστήματα εστίασης, 64 σε σούπερ μάρκετ, 50 σε καταστήματα ένδυσης – υπόδυσης και 25 σε πρατήρια καυσίμων.

Διαπιστώθηκαν, δε, συνολικά 65 παραβάσεις, ενώ από τις 90.000 ευρώ επικυρωμένων προστίμων, 26.500 αφορούσαν σε σούπερ μάρκετ, 25.500 σε συνοικιακά καταστήματα, 25.000 σε πρατήρια καυσίμων και 10.000 σε καταστήματα εστίασης.

Επίσης, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας πραγματοποιήθηκαν 248 έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου και παροχής υπηρεσιών, όπου διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και έγιναν 214 συστάσεις, ενώ έγιναν και 226 έλεγχοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

«Στην Περιφέρεια Αττικής δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παίζει με την ασφάλεια ή το εισόδημα των πολιτών. Όπως πάντα, τα συνεργεία μας βρίσκονται αδιάκοπα στο πεδίο, ελέγχοντας τη διακίνηση των προϊόντων και διασφαλίζοντας την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αποκομίσει όφελος εις βάρος των οικογενειών που αγωνίζονται καθημερινά. Δεν θα γίνει ανεκτή καμία πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας: κάθε παραβατική συμπεριφορά θα αντιμετωπίζεται άμεσα και με τη μέγιστη αυστηρότητα, χωρίς απολύτως καμία εξαίρεση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χαρδαλιάς.