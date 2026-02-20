Την ευκαιρία να κλείσουν οριστικά τους ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία, μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, κερδίζοντας κούρεμα έως 75% σε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, έχουν οι φορολογούμενοι που θα προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Σήμερα ανοίγει το σύστημα και θα δέχεται αιτήματα των φορολογουμένων έως τις 24/7/2026. Η επιτροπή θα τα εξετάσει μέχρι 31/12/2026 και θα εκδώσει απόφαση μέχρι 31/3/2027.

Αφορά φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια ή στο ΣτΕ.

«Κούρεμα»

Σε πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις:

– 75%: για εξόφληση σε 1 δόση

– 65%: 2 – 4 δόσεις

– 55%: 5 – 8 δόσεις

– 50%: 9 – 12 δόσεις

– 45%: 13 – 16 δόσεις

– 40%: 17 – 20 δόσεις

– 30%: 21 – 24 δόσεις

Βασική προϋπόθεση, η καταβολή 30% του κύριου φόρου και το υπόλοιπο μαζί με το «κουρεμένο» ποσό μπαίνει στις δόσεις που συμφωνήθηκαν.

Σημειώνεται πως αν δεν τηρηθούν οι όροι και αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, τότε χάνεται ο συμβιβασμός.