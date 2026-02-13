Ομολογούν φορολογικές παραβάσεις που έχουν διαπράξει, αποδέχονται τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και κερδίζουν «κούρεμα» έως και 50% στα πρόστιμα. Χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις σπεύδουν να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν με την εφορία με στελέχη του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να δηλώνουν ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση, έχει φέρει «ζεστό» χρήμα στα κρατικά ταμεία ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων.

Η υποβολή δήλωσης αποδοχής των παραβάσεων και της κύριας οφειλής που έχει προκύψει στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ για να «κουρευτεί» το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί το 25% της οφειλής εντός τριών ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Ειδικότερα, το ισχύον πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν ψηφιακά δήλωση αποδοχής στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, αποφεύγοντας τη προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και τα δικαστήρια και πετυχαίνοντας «κούρεμα» του προστίμου έως και 50%, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο επιλέγουν τη ρύθμιση. Η αποδοχή της πράξης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, αλλά όσο νωρίτερα υποβληθεί η δήλωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση.

Οι εκπτώσεις

Με βάση το Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σε περίπτωση αποδοχής της οφειλής από το φορολογούμενο τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις μειώνονται:

– Κατά 50% μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και έως την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης από την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

– Κατά 40% μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

– Κατά 30% μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Δ.Ε.Δ. ή την πάροδο της προθεσμίας για τη σιωπηρή απόρριψη και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού

– Κατά 25% μετά την άσκηση δικαστικής προσφυγής και έως την προηγούμενη ημέρα της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Εξόφληση οφειλής

Μετά τη μείωση του προστίμου ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλλει το 25% της συνολικής οφειλής μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης. Η διαδικασία μείωσης του προστίμου ολοκληρώνεται μόνο μετά την πλήρη και έγκαιρη εξόφληση των δόσεων και μέχρι τότε, το ποσό του προστίμου τίθεται σε αναστολή είσπραξης.

Η οφειλή μετά την αφαίρεση του ποσού που προκαταβάλλεται επιβαρύνεται μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ομολογία του φορολογούμενου και έως την πλήρη εξόφληση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ή η μη εξόφληση στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής συνεπάγεται άρση της έκπτωσης και καθιστά ληξιπρόθεσμη τη συνολική οφειλή πριν τη μείωση του αναλογικού προστίμου ληξιπρόθεσμη, αφαιρουμένου τυχόν ποσού που ήδη καταβλήθηκε εφόσον δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα οι δόσεις που αναλογούν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διαδικασία για την υποβολή δήλωσης αποδοχής των οφειλών που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλει τις αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις κατόπιν κοινοποίησης της εντολής ελέγχου και σε κάθε περίπτωση πριν από την παρέλευση της δέκατης ημέρας από την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, οι δηλώσεις να είναι χρεωστικές και να έχουν πραγματοποιηθεί οι βεβαιώσεις των φόρων και τα πρόστιμα.