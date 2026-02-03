Από ελεγκτικό «κόσκινο» περνούν χιλιάδες υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να ανοίγουν κατά προτεραιότητα 2.500 φακέλους που χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Οι υποθέσεις που ελέγχονται επιλέγονται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στο σκάνερ των ελεγκτών έχουν μπει και 2.500 υποθέσεις για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Ο έλεγχοι θα επεκταθούν στους συμβολαιογράφους για το πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ με τους ελεγκτές να εξετάζουν εάν για τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν είχε πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών.

Υποθέσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο

Από έλεγχο περνούν:

1. Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με προσωρινή αξία ακινήτου. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος για τα οποία δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση- προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Κ.. Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή του ακινήτου.

2. Υποθέσεις γονικών παροχών πρώτης κατοικίας. Στις υποθέσεις αυτές ελέγχεται εάν το τέκνο δικαιούται απαλλαγή από το φόρο γονικής παροχής, λόγω πρώτης κατοικίας.

3. Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων για τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή πρώτης κατοικίας με κριτήριο το ύψος της αξίας του ακινήτου.

4. Υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών – δωρεών – γονικών παροχών, στις οποίες περιλαμβάνονται κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια, μερίδες και γενικά επιχειρήσεις (μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο). Οι ελεγκτές θα κάνουν φύλλο και φτερό τις σχετικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή των φορολογούμενων από την πληρωμή φόρου λόγω εφαρμογής υψηλών αφορολόγητων ορίων που φθάνουν ακόμη και τις 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών της πρώτης κατηγορίας (σύζυγοι, παιδιά, παππούδες, εγγόνια).

5. Υποθέσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ως προς τα δικαιολογητικά απαλλαγής.