Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει, στο πόρισμά της για την Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Παράλληλα, αποδίδει τα προβλήματα του Οργανισμού σε διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες.

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν ότι η επιλογή συγκρότησης Εξεταστικής, αντί Προανακριτικής Επιτροπής, ήταν «θεσμικά ορθή». Όπως αναφέρουν, η διαδικασία ανέδειξε τη μακρά διάρκεια και το εύρος των δυσλειτουργιών στον αγροτικό τομέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλούνται καταθέσεις μαρτύρων, όπως του πρώην υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη και της Παρασκευής Τυχεροπούλου, υποστηρίζοντας ότι δεν στοιχειοθετήθηκαν ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Οι διαπιστώσεις της πλειοψηφίας

Σύμφωνα με την αποτίμηση της πλειοψηφίας, οι δυσλειτουργίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι συγκυριακές αλλά συνδέονται με χρόνιες αδυναμίες του συστήματος. Κυβερνητικά στελέχη στρέφουν την κριτική τους και προς την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν ευθύνες για την εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», ενώ κάνουν αναφορές και σε πρόσωπα που, όπως λένε, συνδέονται με το ΠΑΣΟΚ.

Το πόρισμα για Βορίδη και Αυγενάκη

Για τον Μάκη Βορίδη, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει ότι «ουδέποτε παρενέβη» στη διεξαγωγή ελέγχων ή στην αποδέσμευση συγκεκριμένων ΑΦΜ. Επισημαίνεται ότι, με βάση τα δεδομένα έως το 2019, η εφαρμογή της τεχνικής λύσης αποτελούσε πρακτικά μονόδρομο, λόγω έλλειψης προόδου στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και άλλες αναγκαίες διοικητικές πράξεις.

Αναφορικά με τον Λευτέρη Αυγενάκη, το πόρισμα αναφέρει ότι δεν στοιχειοθετείται συνέργεια ή ηθική αυτουργία σε απιστία. Η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας βασίζεται στο ότι οι αναφορές εναντίον του στηρίζονται κυρίως σε τηλεφωνικές επικοινωνίες τρίτων προσώπων και όχι σε δικές του πράξεις ή άμεσα στοιχεία.

Η παρέμβασή του για την ολοκλήρωση των ελέγχων και την πληρωμή μόνο των ΑΦΜ που πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παρουσιάζεται ως ενέργεια διοικητικής εποπτείας και όχι ως ποινικά ελέγξιμη πράξη.

Μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα

Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

Το πόρισμα της πλειοψηφίας περιλαμβάνει και στοιχεία για τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή λειτούργησε επί πέντε μήνες, πραγματοποίησε 50 συνεδριάσεις συνολικής διάρκειας περίπου 350 ωρών και έλαβε καταθέσεις από 76 μάρτυρες, εκ των οποίων –σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία– οι 55 αφορούσαν την περίοδο διακυβέρνησης της ίδιας. Η πλειοψηφία θεωρεί τα στοιχεία αυτά ένδειξη πρόθεσης για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.