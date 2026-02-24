Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κηφισιά, όταν ένας 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα ελέγχου της τροχαίας.

Η άρνησή του οδήγησε σε κινητοποίηση της αστυνομίας και σε καταδίωξη με περιπολικό, καθώς ο άνδρας ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα, διανύοντας περίπου 10 χιλιόμετρα από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Λευκάδας, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον 72χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημά του, χωρίς να εντοπίσουν κάτι ύποπτο, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας έχει στο παρελθόν εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και συναφείς τομείς.