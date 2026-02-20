Συναγερμός στη Μεταμόρφωση σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20 Φεβρουαρίου 2026), όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ καταδίωξαν ύποπτο όχημα, το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν κλεμμένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:00. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο και, ελέγχοντας τον αριθμό κυκλοφορίας, διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα από περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Όταν έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στα στενά της περιοχής.

Μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ καταδίωξαν το όχημα, ενώ για τη σύλληψη των δραστών κινητοποιήθηκαν και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., που συντόνισαν την επιχείρηση.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο. Οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 29 ετών, προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο τμήμα.