Aνήλικος οδηγός επιχείρησε αριστερό ελιγμό και προσέκρουσε σε ακινητοποιημένη μοτοσικλέτα αστυνομικού. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών, λίγα λεπτά μετά τις 18:30 χθες το απόγευμα . Όπως φαίνεται στα βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή του Mega «Live News», διακρίνεται μία μηχανή με έναν ανήλικο οδηγό να τρέχει μέσα στο στενό.

Από πίσω από τον οδηγό της μηχανής ακολουθεί ένα περιπολικό και οι δυο κυνηγούν τον 16χρονο ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει και τελικά πέφτει πάνω σε διερχόμενο ΙΧ.

Εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό

Ο ανήλικος οδηγός επιχείρησε αριστερό ελιγμό και προσέκρουσε στην ακινητοποιημένη μοτοσικλέτα του αστυνομικού.

Κατά το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ο αστυνομικός ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών «401».

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που βρίσκονταν στην οδο Αχαρνών έκαναν νόημα στον 16χρονο να σταματήσει τη μηχανή για να του κάνουν έλεγχο και κάπου εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα όσα θα ακολουθούσαν στη συνέχεια.

Βλέποντας την αντίδραση του ανήλικου οδηγού ένας αστυνομικός με μηχανή ξεκίνησε να τον καταδιώκει και με τη συνδρομή περιπολικού της Άμεσης Δράσης, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Ηπείρου.