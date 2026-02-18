Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Αιγάλεω συνελήφθη ένας 21χρονος οδηγός, ύστερα από καταδίωξη που ξεκίνησε όταν αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:10 στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Ανδριανουπόλεως. Πλήρωμα περιπολικού θεώρησε ύποπτο το όχημα του νεαρού και του έκανε σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο 21χρονος αγνόησε τις εντολές, έσβησε τα φώτα του αυτοκινήτου και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους του Αιγάλεω.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε στη λεωφόρο Θηβών, στη λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια στον παράδρομο του Κηφισού, όπου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Ο νεαρός, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ του επιβλήθηκαν πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις.