Αστυνομική καταδίωξη σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν κλεμμένη μοτοσικλέτα και προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου αναβάτη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αχαρνών 130, όπου οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, καθώς το δίκυκλο δεν έφερε πινακίδες και ο νεαρός κινούνταν χωρίς κράνος.

Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη συμβολή της Αχαρνών με την οδό Ηπείρου. Εκεί, περιπολικό έκλεισε τον δρόμο, αναγκάζοντας τον 15χρονο να επιχειρήσει αριστερό ελιγμό για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών που τον καταδίωκαν.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η μηχανή είχε κλαπεί στις 8 Φεβρουαρίου από την περιοχή των Εξαρχείων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.