Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 22:30, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και την οδό Πριάμου στον Άγιο Δημήτριο. Όχημα της Άμεσης Δράσης έκανε σήμα σε αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις 5 Φεβρουαρίου στην ίδια περιοχή, ωστόσο ο οδηγός δεν σταμάτησε.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το Ι.Χ. προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μοτοσικλέτες και στη συνέχεια σε τζαμαρία καταστήματος επί της οδού Μεταξά 4. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζή. Ακολούθησε νέα καταδίωξη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να συλλάβουν τον οδηγό, γεννηθέντα το 2009.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.