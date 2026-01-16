Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται από το μεσημέρι της Παρασκευής δύο 17χρονοι, ύστερα από καταδίωξη που σημειώθηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 15:00, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν δύο μοτοσικλέτες που κινούνταν στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Δαφνίου. Οι αναβάτες αγνόησαν το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξαν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Ο ένας εκ των δύο ανηλίκων ακινητοποιήθηκε στην οδό Άρτης και συνελήφθη, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε πως η μοτοσικλέτα που οδηγούσε είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο δεύτερος 17χρονος, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με διερχόμενο λεωφορείο στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Σπάρτης. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες, ενώ διαπιστώθηκε ότι και το δίκυκλο που οδηγούσε είχε κλαπεί τον περασμένο Νοέμβριο.