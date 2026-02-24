Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων που αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας. Η εξέλιξη αυτή προήλθε έπειτα από πολύμηνη συντονισμένη προσπάθεια του υπουργείου Ανάπτυξης και της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη γενική γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, η έγκριση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία (CISAF). Το νέο καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ενισχύσει στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς όπως οι πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις συμβάλλουν στους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων. Δικαιούχες μπορούν να είναι επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή εξαρτημάτων ή τελικών προϊόντων όπως:

• μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα

• ηλιακά πάνελ

• ανεμογεννήτριες

• αντλίες θερμότητας

• συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου

• τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης την παραγωγή ή ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών μέσω πρακτικών κυκλικής οικονομίας, μειώνοντας την εξάρτηση της Ελλάδας και της Ευρώπης από εισαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενισχύσεις θα αφορούν επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια και θα μπορούν να χορηγούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Δηλώσεις υπουργών

Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την πατρίδα μας. Διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο που επιτρέπει στην Ελλάδα να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε βιομηχανίες για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις που συμβάλλουν ενεργά στην ‘πράσινη’ μετάβαση, ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η στήριξη της βιομηχανίας και η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά αναπόσπαστα στοιχεία της εθνικής στρατηγικής για μια πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε: «Η έγκριση κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιομηχανική πολιτική της χώρας. Η βιώσιμη μετάβαση δεν αφορά μόνο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε επίπεδο τεχνολογιών που την υποστηρίζουν – από τις μπαταρίες και τις αντλίες θερμότητας, έως το υδρογόνο και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Με το νέο πλαίσιο, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες, δημιουργούνται νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταθερές προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βιομηχανική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν μαζί, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα».