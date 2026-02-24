Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των νέων δυναμικών τιμολογίων ρεύματος, τα λεγόμενα «πορτοκαλί», τα οποία θα είναι διαθέσιμα για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις από την 1η Απριλίου.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα πράσινα, μπλε και κίτρινα και βασίζονται στη δυναμική, ωριαία τιμολόγηση της κιλοβατώρας. Προϋπόθεση για την ένταξη ενός νοικοκυριού σε αυτό το πρόγραμμα είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το enikonomia.gr, μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 1,4 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές από το σύνολο των 7,7 εκατομμυρίων σε όλη τη χώρα, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά επιχειρήσεις. Ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την αντικατάσταση των παλαιών μετρητών. Ήδη τα πορτοκαλί τιμολόγια εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου σε βιοτεχνίες και επιχειρήσεις.

Για τα νοικοκυριά, η τελική τιμή προμήθειας ανά ώρα για την επόμενη ημέρα θα ανακοινώνεται έως τις 17:00 της προηγούμενης, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προγραμματίζουν την κατανάλωσή τους. Οι πάροχοι θα ενημερώνουν μέσω SMS ή Viber σε περίπτωση που η τιμή της κιλοβατώρας ξεπεράσει τα 180 ευρώ ανά MWh για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας.

Σημαντικό είναι επίσης ότι απαγορεύεται ρητά η επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης για όσους επιθυμούν να διακόψουν σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης.

Πού συμφέρουν τα πορτοκαλί τιμολόγια

Το μεγαλύτερο όφελος αναμένεται για καταναλωτές που μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους στις ώρες υψηλής παραγωγής ενέργειας, κυρίως από τις 11:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα. Αντίθετα, από τις 16:00 έως τις 21:00 οι τιμές είναι αισθητά αυξημένες.

Όπως εξηγεί ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, η βασική διαφορά είναι ότι η χρέωση γίνεται ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο και όχι με μέση μηνιαία τιμή ή σταθερή ετήσια, όπως στα υπόλοιπα τιμολόγια.

Παράδειγμα

Σε ένα τυπικό νοικοκυριό με ημερήσια κατανάλωση 15 kWh, εάν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης γίνεται τις βραδινές ώρες (17:00–22:00), το ημερήσιο κόστος μπορεί να φτάσει τα 2,74 ευρώ, δηλαδή περίπου 82,35 ευρώ τον μήνα.

Εάν όμως μεταφερθεί η υψηλή κατανάλωση στις μεσημεριανές ώρες χαμηλής χρέωσης, το ημερήσιο κόστος μπορεί να περιοριστεί στα 1,89 ευρώ ή 56,5 ευρώ τον μήνα, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση.

Αν δεν υπάρξει προσαρμογή των συνηθειών, το πορτοκαλί τιμολόγιο μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερο από το πράσινο. Η εξοικονόμηση εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητα μεταφοράς της κατανάλωσης, κάτι που προϋποθέτει χρονοδιακόπτες, «έξυπνες» συσκευές ή παρουσία στο σπίτι κατά τις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή ενός πορτοκαλί τιμολογίου δεν είναι αυτόματη λύση για χαμηλότερους λογαριασμούς, αλλά απαιτεί ουσιαστική αλλαγή στο ενεργειακό προφίλ και στις καθημερινές συνήθειες του καταναλωτή.