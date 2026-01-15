Από τις αρχές του 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα μορφή χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα λεγόμενα «πορτοκαλί» τιμολόγια, τα οποία βασίζονται στη δυναμική χρέωση ανά ώρα.
Η τιμή της κιλοβατώρας θα μεταβάλλεται ανάλογα με τη χονδρική τιμή της αγοράς, συν το περιθώριο κέρδους του παρόχου, και απαιτείται η ύπαρξη έξυπνου μετρητή στο σπίτι ή την επιχείρηση.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Με τη νέα μέθοδο χρέωσης, οι καταναλωτές που μεταφέρουν την ενεργειακή τους κατανάλωση από τις βραδινές ώρες στις ώρες αιχμής (10:00 – 17:00) μπορούν να δουν μείωση έως και 20% στο λογαριασμό τους.
Αντίθετα, η διατήρηση μεγάλων καταναλώσεων τις νυχτερινές ώρες ενδέχεται να αυξήσει τη χρέωση έως και 35%.
Ημερομηνία εφαρμογής των πορτοκαλί τιμολογίων
Τα πορτοκαλί τιμολόγια θα εφαρμοστούν πρώτα στους εμπορικούς καταναλωτές από 1η Φεβρουαρίου 2026 και ακολούθως στους οικιακούς από 1η Απριλίου 2026.
Ο ωριαίος τιμοκατάλογος θα αποστέλλεται στους καταναλωτές μέσω εφαρμογής στο κινητό τους, έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας.