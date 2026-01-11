Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι τιμές των συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής παραμένουν ίδιες ή χαμηλότερες σε σχέση με τα κυμαινόμενα τιμολόγια. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μαζική στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά συμβόλαια, τάση που ενισχύθηκε αισθητά μέσα στο 2025. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη συνδυαστική ανάλυση της Ρυθμιστικής Αρχής για την εσωτερική αγορά ρεύματος και του οίκου VaasaETT για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της VaasaETT για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, τα σταθερά τιμολόγια στην Ελλάδα, έως τον Νοέμβριο, ήταν φθηνότερα από τα κυμαινόμενα, ενώ τον Δεκέμβριο οι τιμές εξισώθηκαν. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ –πλην Ελλάδας, Ολλανδίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Μ. Βρετανίας και Αυστρίας– συμβαίνει το αντίθετο: τα σταθερά τιμολόγια κοστίζουν περισσότερο, παρότι προσφέρουν προβλεψιμότητα κόστους και εσόδων στους προμηθευτές.

Η μέση τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στα 24,34 σεντς ανά κιλοβατώρα, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (25,73 σεντς) και της Ευρώπης συνολικά (24,58 σεντς). Το πλεονέκτημα των σταθερών τιμολογίων, σε συνδυασμό με την προστασία που προσφέρουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από αιφνίδιες αυξήσεις τιμών, εξηγεί τη στροφή των καταναλωτών προς αυτά.

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή, τα νοικοκυριά με σταθερό τιμολόγιο αυξήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 σε 1,5 εκατομμύριο (25,78% του συνόλου), από 867 χιλιάδες τον Ιανουάριο (14,72%). Αντίθετα, τα “πράσινα” τιμολόγια υποχώρησαν από 4,1 εκατομμύρια (70,2%) σε 3,5 εκατομμύρια (59,8%).

Από τον Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις και από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά θα είναι διαθέσιμα και τα δυναμικά (“πορτοκαλί”) τιμολόγια, με διαφορετικές χρεώσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Τα νέα αυτά τιμολόγια απευθύνονται σε καταναλωτές που μπορούν να μεταφέρουν σημαντικά φορτία στις ώρες χαμηλής χρέωσης.