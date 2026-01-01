Το 2026 αναμένεται να ξεκινήσει με μικρές αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της αγοράς ενέργειας. Η πορεία των τιμών τον Δεκέμβριο δημιουργεί αυτή την προοπτική, αν και εκτιμάται ότι για έναν ακόμη μήνα οι πάροχοι θα επιδιώξουν να συγκρατήσουν τις ανατιμήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγιά τους.

Την περασμένη Δευτέρα, η χονδρική τιμή της μεγαβατώρας έφτασε στα 102,75 ευρώ, μετά τη σύντομη πτώση που σημειώθηκε κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Για τις πρώτες 29 ημέρες του μήνα, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 110,88 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 4,16% σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν η μέση τιμή ήταν 106,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μένει να φανεί αν αυτή η διαφορά θα διατηρηθεί και πόσο θα επηρεάσει τελικά τις τιμές των τιμολογίων τον Ιανουάριο. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το νέο έτος θα φέρει περιορισμένες ανατιμήσεις, καθώς οι μεγάλοι πάροχοι, τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο, ακολούθησαν συντηρητική πολιτική τιμών.

Στόχος τους είναι να διατηρήσουν το πελατολόγιό τους και να ενισχύσουν τη στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια. Έτσι, τα νέα τιμολόγια του Ιανουαρίου, που αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα από τις εταιρείες ενέργειας, εκτιμάται ότι δεν θα παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η αύξηση δεν φαίνεται να ξεπερνά το 5%.

Νέα τιμολόγια και αλλαγές από το 2026

Καθώς οι καταναλωτές αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τα τιμολόγια Ιανουαρίου, έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή των νέων πορτοκαλί τιμολογίων των παρόχων. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος θα τεθούν σε ισχύ για τους μεγάλους καταναλωτές από την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Για τα νοικοκυριά και τους μικρούς καταναλωτές, η εφαρμογή αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας.