Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο παραμένουν σταθερά για τη μεγάλη πλειονότητα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις τους.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «πράσινα τιμολόγια» που αφορούν τις οικιακές καταναλώσεις και εφαρμόζονται από τους περισσότερους προμηθευτές της αγοράς.

Η ΔΕΗ γνωστοποίησε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ότι διατηρεί αμετάβλητες τις χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγιά της. Η τιμή παραμένει στα 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, όπως και τον προηγούμενο μήνα.

Ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε το ειδικό τιμολόγιο BASIC HOME στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η Protergia διατηρεί αμετάβλητο το Value Special στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Αντίστοιχα, η nrg κρατά σταθερή τη χρέωση του ειδικού οικιακού τιμολογίου της στα 0,1990 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Χωρίς αλλαγή παρέμεινε και το πράσινο τιμολόγιο της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελλάδας, με τελική τιμή, μαζί με την έκπτωση συνέπειας, στα 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Volton προχώρησε σε οριακή αύξηση, με την ανταγωνιστική χρέωση να διαμορφώνεται στα 0,2053 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Από την πλευρά της, η Solar Energy ανακοίνωσε τιμή 0,17699 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές

Η σταθερότητα των τιμολογίων καταγράφεται παρά την άνοδο της μέσης χονδρεμπορικής τιμής τον Δεκέμβριο, η οποία έφτασε τα 110,04 ευρώ/MWh από 106,45 ευρώ/MWh τον Νοέμβριο.

Αντισταθμιστικά λειτουργεί η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου, που παραμένουν κάτω από τα 30 ευρώ/MWh, συμβάλλοντας στον περιορισμό του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.