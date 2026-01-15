Στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας μπαίνουν οριστικά τα χάρτινα τιμολόγια. Από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 εισέρχεται σε τροχιά υποχρεωτικής εφαρμογής η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), ανατρέποντας τα δεδομένα στην έκδοση και διακίνηση των φορολογικών παραστατικών.

Το νέο μέτρο συνοδεύεται από κίνητρα για τις επιχειρήσεις, που έχουν ήδη επιλέξει ή θα επιλέξουν να ενταχθούν νωρίτερα στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης η οποία αποτελεί ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του φοροελεγκτικού μηχανισμού για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και των εικονικών τιμολογίων που διακινούνται στην αγορά.

Ημερομηνίες κλειδιά

Πρώτες μπαίνουν στο νέο καθεστώς οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Για αυτές, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026, ενώ έως τις 31 Μαρτίου προβλέπεται περίοδος σταδιακής προσαρμογής, κατά την οποία θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τα υφιστάμενα εμπορικά ή λογιστικά συστήματα και οι ειδικές φόρμες καταχώρησης. Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής timologio και να έχουν περάσει στην πράξη στο νέο σύστημα.

Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, για τις οποίες το νέο καθεστώς ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου 2026, με μεταβατική περίοδο έως και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Τι αλλάζει

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις αντί για χειρόγραφα ή απλά ψηφιακά τιμολόγια, θα χρησιμοποιούν πλέον ειδικά, ασφαλή συστήματα για την έκδοση και λήψη των τιμολογίων. Ειδικότερα:

Συναλλαγές εντός Ελλάδας : Για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση, θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα είναι υποχρεωμένος να το δέχεται.

: Για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση, θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα είναι υποχρεωμένος να το δέχεται. Συναλλαγές με το εξωτερικό. Για χώρες εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική ενώ για χώρες της Ε.Ε. προς το παρόν είναι προαιρετική.

Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να γίνει:

Μέσω πιστοποιημένων παρόχων με απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

με απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Μέσω της εφαρμογής “timologio” η οποία παρέχεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ.

Κίνητρα

Όσοι ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύο μήνες πριν την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν:

100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.

για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού. 100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο.

Για να εξασφαλίσουν το φορο-μπόνους οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Το μέτρο θα περιορίσει δραστικά τα φαινόμενα έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων για απόκρυψη τζίρου και κλοπής του ΦΠΑ καθώς οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν, να διασταυρώνουν και να επαληθεύουν αυτόματα σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Κομισιόν η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα βοηθήσει τις φορολογικές αρχές στον εντοπισμό της μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ή της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για χαμηλότερα ποσά και στην καταπολέμηση της κυκλικής ή αλυσιδωτής απάτης, θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος συμμόρφωσης στο ΦΠΑ, θα περιορίσει τα σφάλματα στην υποβολή των δεδομένων, μειώνοντας το κόστος για τη φορολογική διοίκηση και τους φορολογούμενους και θα διευκολύνει την έκδοση προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ.