Τα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα (PHEV) καταναλώνουν πολύ περισσότερο καύσιμο στο δρόμο από ό,τι δηλώνουν επίσημα οι κατασκευαστές τους, σύμφωνα με μια μεγάλης κλίμακας ανάλυση περίπου ενός εκατομμυρίου οχημάτων αυτού του τύπου.

Το Ινστιτούτο Fraunhofer διεξήγαγε μια ολοκληρωμένη μελέτη του είδους της μέχρι σήμερα.

Τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα που πήραν μέρος στην έρενυα κατασκευάστηκαν μεταξύ 2021 και 2023. Τα δεδομένα των υβριδικών οχημάτων, επέτρεψαν στους αναλυτές να προσδιορίσουν την ακριβή και πραγματική κατανάλωση καυσίμου τους, σε αντίθεση με αυτήν που αναφέρεται στην επίσημη πιστοποίηση των οχημάτων που έχει εγκριθεί από την ΕΕ.

Τα PHEV αυτοκίνητα συνδυάζουν έναν βενζινοκινητήρα ή έναν ηλεκτροκινητήρα με μπαταρία που φορτίζεται από εξωτερικό σημείο τροφοδοσίας. Δίνουν στους οδηγούς την ευελιξία να επιλέγουν μεταξύ της οικολογικά ασφαλέστερης πηγής ενέργειας και της πιο συμβατικής με τη χρήση βενζινοκινητήρα!

Οι κατασκευαστές συνήθως διαφημίζουν τα οχήματα τους ότι καίνε πολύ λίγο βενζίνης από 1 έως και 2 λίτρα./100χλμ. Τουλάχιστον στα χαρτιά αφού η έρευνα έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Μάλιστα, οι περιβαλλοντικές ομάδες έχουν εκφράσει εδώ και καιρό σκεπτικισμό σχετικά με τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με τη μελέτη (στα γερμανικά), τα οχήματα απαιτούν κατά μέσο όρο έξι λίτρα καυσίμου ανά 100 χλμ., περίπου τρεις φορές περισσότερο από ό,τι είχε υποστηριχθεί προηγουμένως.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Fraunhofer, βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα χρήσης από 981.000 PHEV που κυκλοφορούν στην Ευρώπη.