Μεξικό σε κατάσταση συναγερμού, μετά το κύμα βίας που ξέσπασε στη χώρα ύστερα από τον θάνατο του αρχηγού του καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG). Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την ανάπτυξη 2.500 στρατιωτών στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» έναντι των εκτεταμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια. Η περιοχή αποτελεί προπύργιο του Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν, του οποίου ο αρχηγός, Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αν και υπήρξε «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το Μεξικό συγκλονίζεται από επιθέσεις σε 20 πολιτείες, μετά τον θάνατο του Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο». Ο ηγέτης του καρτέλ πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, λίγο μετά τη σύλληψή του από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού.

Ο «Ελ Μέντσο», ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος του Μεξικού, τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους σωματοφύλακές του και τη στρατιωτική δύναμη που συμμετείχε στην επιχείρηση. Υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του από την πόλη Ταπαλπά στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον έξι από τους φρουρούς του σκοτώθηκαν, ενώ τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, μέλη του καρτέλ εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται το CJNG.

Σε αρκετές πόλεις, ένοπλοι απέκλεισαν δρόμους ρίχνοντας μεταλλικά καρφιά και αιχμηρά αντικείμενα, ενώ σε άλλες κατέλαβαν λεωφορεία και οχήματα τα οποία πυρπόλησαν στη μέση των δρόμων. Παράλληλα, έβαλαν φωτιά σε δεκάδες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων τράπεζες και φαρμακεία.

Εικόνες χάους σε τουριστικές περιοχές

Βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από πόλεις όπως το παραθαλάσσιο θέρετρο Puerto Vallarta, δημοφιλές στους τουρίστες. Στη Γκουανταλαχάρα, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, επικράτησε πανικός στο αεροδρόμιο, καθώς ταξιδιώτες έτρεχαν να καλυφθούν.

Το δίκτυο Milenio μετέδωσε ότι ο πανικός ξεκίνησε όταν ομάδα πολιτών έσπευσε στο αεροδρόμιο για να προστατευθεί, αφού άκουσε πυροβολισμούς από κοντινό αυτοκινητόδρομο. Οι αρχές διέψευσαν φήμες ότι υπήρξαν πυρά εντός του τερματικού σταθμού.

Οι δρόμοι σε πολλές πόλεις ερήμωσαν, καθώς οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι σκηνές θύμισαν την έκρηξη βίας στη Σιναλόα μετά τη σύλληψη του Ovidio Guzmán López το 2019, γιου του διαβόητου «Ελ Μέντσο».