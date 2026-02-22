Ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών που ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «El Mencho» και συγκαταλεγόταν στους πλέον καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών παγκοσμίως, φέρεται να σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας του.

Ο αρχηγός του καρτέλ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες, σκοτώθηκε την Κυριακή στην πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του μεξικανικού Τύπου που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές.

Ο 59χρονος κακοποιός ηγείτο της οργάνωσης που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στη πιο ισχυρή και διαβόητη εγκληματική ομάδα του Μεξικού: το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσφέρει αμοιβή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του, ποσό που υπογράμμιζε τη σημασία του για τις αρχές καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Αναταραχή μετά τον θάνατό του

Η είδηση του θανάτου του El Mencho προκάλεσε άμεση αναταραχή στις περιοχές όπου δρούσε το καρτέλ του, αποκαλύπτοντας την εκτεταμένη επιρροή του σε ολόκληρο το Μεξικό αλλά και σε άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκαν επεισόδια με καμένα οχήματα και «ναρκο-οδοφράγματα» στις πολιτείες Χαλίσκο, Γουαναχουάτο, Ναϊαρίτ και Μιτσοακάν.