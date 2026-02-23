Ρωσικές επιδρομές τη νύχτα προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων στις επαρχίες Ζαπορίζια και Οδησσό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, παραμονή της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στην Οδησσό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσική επίθεση. Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι απώλειες σημειώθηκαν όταν ρωσικό drone έπεσε πάνω σε φορτηγό, προκαλώντας πυρκαγιά.

Στη Ζαπορίζια, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε βιομηχανική ζώνη. «Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη με drones. Επλήγησαν βιομηχανικές υποδομές και ένας 33χρονος άνδρας σκοτώθηκε», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι ένας 45χρονος τραυματίστηκε επίσης.

Παράλληλα, ο δήμαρχος του Χαρκόβου ανέφερε μια «εχθρική πυραυλική επίθεση» εναντίον της πόλης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ζημιές ή τα θύματα.

Μπαράζ επιθέσεων πριν την επέτειο

Το βράδυ του Σαββάτου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με 50 πυραύλους και εκατοντάδες drones, πλήττοντας την πρωτεύουσα Κίεβο και προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο της έτος, αύριο Τρίτη. Η Μόσχα συνεχίζει τις καθημερινές επιθέσεις, με επανειλημμένα θύματα μεταξύ των αμάχων.

Απολογισμός θυμάτων από τον ΟΗΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU), που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 40.600 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 καταγράφηκε ως το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους μετά το 2022, με περισσότερους από 2.500 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.