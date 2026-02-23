Σε δήλωσή του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στάθηκε όχι μόνο στα ζητήματα του Αιγαίου και της Μεσογείου, αλλά και στο θέμα της τουρκικής μειονότητας στη δυτική Θράκη.

«Στις 11 Φεβρουαρίου, φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, στο προεδρικό μας Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο», δήλωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε. Μετέφερα τις προσδοκίες μας στον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης, για να επωφεληθούν πλήρως των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, επισημαίνοντας: «Επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον διμερή όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια».