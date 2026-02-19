Η Τουρκία ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τηλεοπτικές παραγωγές που προβάλλονται στο εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής της επιρροής και των εσόδων από τον τουρισμό. Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι δήλωσε ότι οι εταιρείες παραγωγής θα μπορούν να λάβουν έως και 100.000 δολάρια ανά επεισόδιο.

Μιλώντας σε εκδήλωση με τίτλο «Στήριξη των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών που συμβάλλουν στην προώθηση του τουρισμού παγκοσμίως», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερσόι τόνισε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει παραγωγές που προβάλλουν την Τουρκία και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εξαγωγών και τηλεθέασης.

Η χρηματοδότηση θα διατεθεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Κινηματογράφου και του Οργανισμού Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού της Τουρκίας (TGA).

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι τουρκικές σειρές φτάνουν σήμερα σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο θεατές σε περίπου 170 χώρες, καθιστώντας την Τουρκία μία από τις τρεις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις τηλεοπτικού δράματος παγκοσμίως.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές του κλάδου έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με τον Ερσόι να χαρακτηρίζει τη βιομηχανία «ατμομηχανή» της στρατηγικής προώθησης και τουρισμού της χώρας.

Yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yaptığımız dizilerimiz 170 ülkede yaklaşık 1 milyar izleyiciyle küresel ölçekte güçlü bir etki alanı oluşturuyor. 🎞️ Yurt dışında Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayan ve uluslararası alanda geniş izleyici kitlesine ulaşan Türk… pic.twitter.com/b9CdwBaCVJ — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 18, 2026

Κριτήρια και ύψος ενίσχυσης

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, δικαίωμα υποστήριξης θα έχουν σειρές που προβάλλονται σε τουλάχιστον δέκα χώρες και τρεις ηπείρους, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση της Τουρκίας και της τουρκικής γλώσσας.

Οι αρχές θα λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των χωρών πώλησης, τα συνολικά έσοδα, τις τηλεθεάσεις και τη σύνδεση των αγορών-στόχων με τις τουριστικές προτεραιότητες της χώρας.

Ο Ερσόι επισήμανε ότι, ενώ τα επεισόδια διαρκούν περίπου 120 λεπτά για το εγχώριο κοινό, προσαρμόζονται σε 40–45 λεπτά για τις διεθνείς αγορές.

Η οικονομική ενίσχυση θα υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια των εγχώριων επεισοδίων, πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε τμήμα που προβάλλεται στο εξωτερικό, οι παραγωγοί θα μπορούν να λαμβάνουν περίπου 33.000 δολάρια σε τουρκική λίρα.

Η διεθνής δυναμική των τουρκικών σειρών

Οι τουρκικές σειρές θεωρούνται πλέον από τις σημαντικότερες εξαγωγές τηλεοπτικού περιεχομένου παγκοσμίως, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Λατινική Αμερική, η Ανατολική Ευρώπη και τμήματα της Ασίας.

Σειρές όπως το “Muhteşem Yüzyıl” (Ο Μεγαλοπρεπής Αιώνας), που διαδραματίζεται στην εποχή του Σουλεϊμάν Α΄, προβλήθηκαν σε περισσότερες από 100 χώρες, ενισχύοντας σημαντικά το πολιτιστικό αποτύπωμα της Τουρκίας στο εξωτερικό.

Πιο πρόσφατα, παραγωγές όπως το “Diriliş Ertuğrul” και το “Yargı” (Οικογενειακά Μυστικά) συνεχίζουν να προσελκύουν διεθνές κοινό και συμφωνίες με πλατφόρμες streaming.

Η στρατηγική του «τουρισμού οθόνης»

Ο Ερσόι υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση βλέπει τον λεγόμενο «τουρισμό οθόνης», τα ταξίδια που εμπνέονται από τηλεοπτικές παραγωγές, ως έναν αναδυόμενο στρατηγικό τομέα και εργαλείο ήπιας ισχύος.

Αναφέρθηκε σε παραδείγματα ξένων θεατών που μαθαίνουν τουρκικές φράσεις, δίνουν τουρκικά ονόματα στα παιδιά τους ή επισκέπτονται τόπους γυρισμάτων, ως ενδείξεις της μακροπρόθεσμης επιρροής του κλάδου.

«Οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν μέρος μιας ιστορίας και να βιώσουν το συναίσθημα επιτόπου», είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση απαιτεί ένα νέο πολιτικό πλαίσιο πέρα από τα παραδοσιακά μοντέλα πολιτιστικής χρηματοδότησης.

Με πληροφορίες από Turkish Minute