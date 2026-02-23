Μια μητέρα τριών παιδιών που αγνοούνταν για 24 χρόνια εντοπίστηκε ζωντανή στη Βόρεια Καρολίνα, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που στοίχειωνε την οικογένειά της επί δύο δεκαετίες.

Η Michele Hundley Smith εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2001, σε ηλικία 38 ετών, αφού έφυγε από το σπίτι της στην πόλη Eden για να κάνει χριστουγεννιάτικα ψώνια. Πίσω της άφησε τα τρία παιδιά της, ηλικίας 19, 14 και 7 ετών.

Μετά από περισσότερα από 20 ερευνών, το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Rockingham ανακοίνωσε ότι η Smith βρέθηκε «ζωντανή και καλά» την Παρασκευή, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η εξαφάνισή της είχε κινητοποιήσει πολλές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και το FBI. Στις 19 Φεβρουαρίου, οι ερευνητές έλαβαν νέα στοιχεία για την υπόθεση και την επόμενη ημέρα ήρθαν σε επαφή μαζί της, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Ωστόσο, η ίδια η Smith ζήτησε να μην αποκαλυφθεί η τοποθεσία της, αφήνοντας αναπάντητα πολλά ερωτήματα για τους λόγους που την οδήγησαν να εξαφανιστεί.

Συγκλονισμένες αντιδράσεις από την οικογένεια

«Θέλω να βγω έξω και να φωνάξω “είναι ζωντανή, είναι ζωντανή”», είπε η ξαδέλφη της, Barbara Byrd, στο δίκτυο WFMYNews 2. «Για χρόνια δεν ξέραμε αν έπρεπε να πενθούμε ή να περιμένουμε… Το μεγαλύτερο ερώτημά μου προς εκείνη είναι: “Τι συνέβη τότε, τον Δεκέμβριο; Τι σε έκανε να φύγεις;“».

Η Byrd πρόσθεσε πως κατανοεί την απόφαση της Smith να μην έρθει σε επαφή με την οικογένεια, λέγοντας: «Δεν είμαι θυμωμένη… Το μόνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι ζωντανή».

Η συναισθηματική ανάρτηση της κόρης της

Η κόρη της, Amanda, αντέδρασε στο Facebook γράφοντας πως αισθάνεται «ενθουσιασμένη, θυμωμένη και συντετριμμένη» ταυτόχρονα. «Όταν η μητέρα μου ήταν μέρος της καθημερινότητάς μου, μου έδειχνε μια αγάπη και έναν δεσμό που δεν θα ξεχάσω ποτέ», σημείωσε, προσθέτοντας πως δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να έχει ξανά σχέση μαζί της.

Η Amanda αναφέρθηκε με αγάπη και στον πατέρα της, υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο γονείς της αξίζουν σεβασμό για τις επιλογές και τα συναισθήματά τους.

Η υπόθεση που στοίχειωσε την κοινότητα

Η εξαφάνιση της Michele Smith είχε προκαλέσει βαθύ πόνο στην οικογένειά της και είχε οδηγήσει στη δημιουργία μιας σελίδας στο Facebook με τίτλο «Bring Michele Hundley Smith Home». Η σελίδα ανέφερε ότι η Smith οδηγούσε ένα πράσινο Pontiac Trans Sport του 1995, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ.

Σε παλαιότερη ανάρτησή της, η κόρη της είχε γράψει: «Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν είμαι σίγουρη αν είσαι ακόμα εδώ στη Γη ή αν έχεις φύγει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι άφησες ένα κενό στις καρδιές των ανθρώπων».

Η σελίδα ανακοίνωσε ότι στο εξής θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη άλλων υποθέσεων αγνοουμένων, καθώς η υπόθεση της Michele Smith φαίνεται πως έκλεισε με τον πιο απρόσμενο τρόπο — με την ίδια ζωντανή μετά από 24 χρόνια σιωπής.