Τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν βίντεο από τη Βόρεια Καρολίνα που καταγράφουν την κατάρρευση έξι σπιτιών στον ωκεανό από τα κύματα που προκάλεσαν οι τυφώνες Humberto και Imelda στον Ατλαντικό.

Six more houses in the Outer Banks have collapsed as Hurricanes Humberto and Imelda rumbled in the Atlantic. All were unoccupied. https://t.co/M41W36YSDD pic.twitter.com/v4OPBFNkXB — The Washington Post (@washingtonpost) October 2, 2025

Πέντε από τα σπίτια, που κάποτε στηρίζονταν σε ψηλά πασσάλους, κατέρρευσαν το απόγευμα της Τρίτης στο Μπάξτον, μια κοινότητα στη σειρά των ευάλωτων εξωτερικών νησιών της Βόρειας Καρολίνας, όπως δήλωσε ο Μάικ Μπάρμπερ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων. Ένα έκτο στην ίδια κοινότητα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η υπηρεσία πάρκων στον ιστότοπό της. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί καθώς τα σπίτια ήταν ακατοίκητα.

Σε βίντεο που έγιναν viral διακρίνονται τα σπίτια να κλυδωνίζονται πάνω στους πασσάλους καθώς τα χτυπούν απανωτά κύματα και να καταρρέουν γεμίζοντας την ακτή με συντρίμμια.

Οι Αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατάρρευσης κι άλλων σπιτιών στην ακτογραμμή αυτή της Βόρειας Καρολίνας και κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις στην περιοχή.

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας και της φουσκοθαλασσιάς από τους τυφώνες το υπουργείο Μεταφορών της Βόρειας Καρολίνας έκλεισε τμήμα της Εθνικής Οδού 12 στο νησί Όκρακοουκ, ενώ ανεστάλησαν και τα δρομολόγια του οχηματαγωγού που συνδέει τα νησιά Όκρακοουκ και Χατέρας.

Οξύ πρόβλημα διάβρωσης στην ακτογραμμή της Βόρειας Καρολίνας

Η ακτογραμμή της Βόρειας Καρολίνας αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από στενά, χαμηλού υψομέτρου νησιά-φράγματα που διαβρώνονται εδώ και χρόνια καθώς η άνοδος της στάθμης των θαλασσών καταπίνει τη γη.

Δεκαοκτώ ιδιωτικά σπίτια έχουν καταρρεύσει από το 2020, ανέφερε η υπηρεσία πάρκων. Η απειλή συχνά αυξάνεται όταν πλήττουν καταιγίδες την περιοχή, όπως συμβαίνει με τους δύο τελευταίους τυφώνες, μολονότι κινούνται πιο βαθιά στον Ατλαντικό.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για παράκτιες πλημμύρες σε τμήματα της ανατολικής Βόρειας Καρολίνας και για επικίνδυνα κύματα για το υπόλοιπο της εβδομάδας.