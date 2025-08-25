Το Βιετνάμ έκλεισε σχολεία, αεροδρόμια και εκκένωσε χιλιάδες κατοίκους, καθώς ο ισχυρός τυφώνας Κατζίκι που πλησιάζει τις βορειοανατολικές ακτές της χώρας, απειλώντας με καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές καταιγίδες.

Ο τυφώνας προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο νότιο νησί Χαϊνάν (Hainan) της Κίνας την Κυριακή, ρίχνοντας δέντρα και διακόπτοντας την κυκλοφορία, πριν κινηθεί πάνω από τον Κόλπο Τονκίν με ανέμους που φτάνουν τα 166 χλμ/ώρα (103 μίλια/ώρα). Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία του Βιετνάμ επιβεβαιώνει πως πρόκειται για τυφώνα κατηγορίας 2, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Μαζικές εκκενώσεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν ήδη εκκενωθεί από παράκτιες, χαμηλού υψομέτρου κοινότητες, ενώ συνολικά σχεδιάζεται η απομάκρυνση σχεδόν 600.000 κατοίκων από τις επαρχίες Τανχ Χόα (Thanh Hoa), Κουάνγκ Τρι (Quang Tri), Χιουέ (Hue) και Ντανάνγκ (Danang). Στους πολίτες έχει δοθεί εντολή να παραμένουν στα σπίτια τους μεταξύ 11 π.μ. και 6 μ.μ. τοπική ώρα, για την αποφυγή τραυματισμών κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της καταιγίδας.

Τα σχολεία στην περιοχή Τανχ Χόα (Thanh Hoa) έχουν κλείσει για δύο ημέρες, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έκλεισε δύο επαρχιακά αεροδρόμια και ακύρωσε δεκάδες πτήσεις, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Record Typhoon Hits Sanya, Hainan, China. This evening, typhoon Kajiki is passing near Sanya with record winds (gusts 67.8 m/s, 10-min avg 45.4 m/s) and is heading to Vietnam for landfall tomorrow afternoon. pic.twitter.com/Qt4LiylXSb — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025

Ο τυφώνας Κατζίκι – Ο πιο ισχυρός φέτος και οι συγκρίσεις με τον Γιαγκί (Yagi)

Ο Κατζίκι (Kajiki) είναι ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει το Βιετνάμ φέτος και θεωρείται ο πιο ισχυρός. Παρά το γεγονός ότι έχει εξασθενήσει σε σχέση με τον τυφώνα Γιαγκί (Yagi) που σάρωσε την περιοχή πέρυσι, οι αρχές προειδοποιούν πως οι άνεμοι και οι πλημμύρες που θα προκαλέσει παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνοι.

Ο Γιαγκί (Yagi) είχε προκαλέσει τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους τον θάνατο περίπου 300 ανθρώπων και τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, γεωργικές εκτάσεις και εργοστάσια. Είχε φτάσει στην ξηρά ως τυφώνας κατηγορίας 4 και είχε αφήσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Έκτακτα σχέδια και ετοιμότητα των αρχών

Η κυβέρνηση κινητοποίησε περισσότερους από 300.000 στρατιωτικούς και έθεσε σε επιφυλακή το Ναυτικό, την Ακτοφυλακή και την Πολεμική Αεροπορία, έτοιμους για επιχειρήσεις διάσωσης.

Έχουν παρθεί προληπτικά μέτρα, όπως η ασφάλιση φραγμάτων και αντιπλημμυρικών τειχών, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους αλιευτικών σκαφών από τις ακτές, με στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.

Κίνδυνοι από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν κύματα καταιγίδας ύψους έως και 1,5 μέτρου και άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιοχές, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών. Οι βροχοπτώσεις εκτιμώνται στα 200-400 χιλιοστά, με μεμονωμένες περιοχές να δέχονται πάνω από 600 χιλιοστά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες ξαφνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων λάσπης.

Η καταστροφική βροχή και οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να πλημμυρίσουν αγροκτήματα και χωριά, να καταστρέψουν καλλιέργειες και να προκαλέσουν απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο.

Επιπτώσεις στην Κίνα και στις γειτονικές χώρες

Ο τυφώνας πέρασε από το νότιο νησί Χαϊνάν (Hainan) και την επαρχία Γκουανγκντόνγκ (Guangdong) στην Κίνα, προκαλώντας το κλείσιμο τουριστικών αξιοθεάτων, επιχειρήσεων και δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη Σάνια (Sanya). Η πόλη εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης της Κίνας, ενώ παρά την υποβάθμιση του συναγερμού το πρωί της Δευτέρας, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν.

Παράλληλα, το Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν 13 επαρχίες στο κεντρικό και βόρειο Βιετνάμ, καθώς και γειτονικές χώρες όπως το Λάος και η Ταϊλάνδη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Πρόβλεψη για εξασθένηση και συνεχείς προειδοποιήσεις

Το Κοινό Κέντρο Προειδοποίησης Τυφώνων προβλέπει ότι ο Κατζίκι (Kajiki) θα εξασθενήσει γρήγορα μετά την είσοδό του στην ενδοχώρα, μετατρέποντας τον σε τροπική ύφεση έως το πρωί της Τρίτης. Ωστόσο, οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς η καταρρακτώδης βροχή και οι θυελλώδεις άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

China: Another record broken as Typhoon Kajiki passed near Sanya, Hainan, this evening. Wind gusts reached 152 mph with a 10-minute average of 102 mph along the Sanya coast. It is the strongest typhoon ever recorded in the city’s history.pic.twitter.com/Hz4AV4JRdn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 24, 2025

Με πληροφορίες από CNN, BBC