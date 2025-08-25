Στη σκιά του τυφώνα Κατζίκι, που πλησιάζει με ραγδαία ταχύτητα το κεντρικό Βιετνάμ, βρίσκονται σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι παραθαλάσσιων περιοχών. Οι αρχές της χώρας προχωρούν σε μαζικές εκκενώσεις, με στόχο την προστασία των πολιτών από ανέμους που αγγίζουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο Κατζίκι αποτελεί τον πέμπτο ισχυρό τροπικό κυκλώνα που πλήττει φέτος το Βιετνάμ και αυτή τη στιγμή παραμένει στον Κόλπο του Τονκίν. Εκεί, προκαλεί κύματα που φτάνουν τα 9,5 μέτρα, επιτείνοντας τον κίνδυνο για τις παράκτιες κοινότητες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Υδρομετεωρολογικών Προβλέψεων της χώρας, ο τυφώνας αναμένεται να «χτυπήσει» την ξηρά γύρω στις 13:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας), με ένταση ανέμων στα 157 χιλιόμετρα ανά ώρα. Με βάση τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, περίπου 325.000 πολίτες από πέντε επαρχίες θα μεταφερθούν σε προσωρινά καταφύγια, όπως σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια.

Εκτεταμένα προβλήματα και μέτρα προστασίας

Η παραλιακή πόλη Βιν στο κεντρικό Βιετνάμ επλήγη σφοδρά, με πλημμυρισμένους δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί, οι δρόμοι παρέμειναν σχεδόν άδειοι και τα περισσότερα καταστήματα και εστιατόρια παρέμειναν κλειστά. Έμποροι και κάτοικοι προσπαθούν να θωρακίσουν επιχειρήσεις και σπίτια τους τοποθετώντας σάκους με άμμο ως προστατευτικό μέτρο.

Νωρίς το ξημέρωμα, πάνω από 30.000 άνθρωποι είχαν ήδη εγκαταλείψει τη ζώνη κινδύνου. Παράλληλα, δύο εθνικά αεροδρόμια παρέμειναν κλειστά, ενώ όλα τα αλιευτικά σκάφη απομακρύνθηκαν μετά από σχετική εντολή για να επιστρέψουν στα λιμάνια.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το ακραίο φαινόμενο θα “μειώσει σημαντικά την έντασή του” μόλις περάσει στη στεριά, μειώνοντας έτσι τον άμεσο κίνδυνο για τις τοπικές κοινότητες.

Αλυσίδα εκκενώσεων και καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή

Περισσότερες από δέκα εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, ενώ στην Κίνα, περίπου 20.000 κάτοικοι του νησιού Χαϊνάν απομακρύνθηκαν εσπευσμένα λόγω της πορείας του τυφώνα κατά μήκος των νότιων ακτών.

Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι ξένες για το Βιετνάμ. Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας, πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή δηλώθηκαν αγνοούμενοι το πρώτο επτάμηνο του 2025 εξαιτίας καταστροφών, με τις οικονομικές ζημιές να ξεπερνούν τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2023, το Βιετνάμ ήρθε αντιμέτωπο με μία από τις πιο σφοδρές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών. Τότε, ο τυφώνας Γιάγκι προκάλεσε ζημιές ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον βορρά, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.