Ο ισχυρός τυφώνας Kajiki σαρώνει τη Νότια Σινική Θάλασσα, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις, ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο επιχειρήσεων σε Βιετνάμ και Κίνα.

Στις 6 π.μ. (GMT) της Κυριακής, ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 500 χλμ. από τις ακτές του κεντρικού Βιετνάμ, κινούμενος δυτικά με ταχύτητα 20 χλμ./ώρα και ανέμους που έφταναν τα 149 χλμ./ώρα. Οι μετεωρολόγοι στο Πεκίνο προειδοποίησαν ότι η ένταση του Kajiki μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας ακόμη και τα 170 χλμ./ώρα, πριν πλήξει την ξηρά τη Δευτέρα.

Οι αρχές στο Βιετνάμ έχουν ήδη δρομολογήσει την εκκένωση 586.000 κατοίκων από παράκτιες επαρχίες όπως οι Thanh Hoa, Quang Tri, Hue και Da Nang. Παράλληλα, επτά επαρχίες από τη Ninh Binh έως τη Quang Ngai απαγόρευσαν τον απόπλου αλιευτικών σκαφών, ενώ σχεδόν 60.000 πλοία και 249.000 ναυτικοί ενημερώθηκαν για τον κίνδυνο.

Η Vietnam Airlines ακύρωσε τουλάχιστον 22 πτήσεις, ενώ η Vietjet Aviation ανέστειλε ή καθυστέρησε δρομολόγια προς τις κεντρικές πόλεις.

Οι γεωργικές εκτάσεις βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο Kajiki μπορεί να πλήξει σχεδόν 300.000 εκτάρια ρυζιού, 77.000 εκτάρια φρουτοκαλλιεργειών και 57.000 εκτάρια καουτσούκ. Παράλληλα, σε κίνδυνο βρίσκονται περισσότερα από 5.700 ιχθυοτροφεία και εκατοντάδες παράκτια παρατηρητήρια.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των σωστικών συνεργείων, καθώς ο τυφώνας Kajiki αναμένεται να είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους της χρονιάς.