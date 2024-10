Άγιο είχε ένας άντρας που παρασύρθηκε από τον τυφώνα Milton στην Αγία Πετρούπολη στη νότια Φλόριντα και εντοπίστηκε να επιπλέει πάνω σε ένα ψυγείο 50 χλμ από την ακτή.

Τον ναυαγό εντόπισε ένα ελικόπτερο διάσωσης στον Κόλπο του Μεξικού. Οι αξιωματούχοι της ακτοφυλακής δήλωσαν ότι το πλήρωμα ελικοπτέρου του αεροπορικού σταθμού Μαϊάμι 65 διέσωσε τον άντρα που βρισκόταν περίπου 30 μίλια μακριά (50 χλμ) από το Λονγκμπόουτ Κι, μια πόλη κατά μήκος της κεντροδυτικής ακτής της Πολιτείας.

Η ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με τον άνδρα το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες πριν ο τυφώνας φτάσει στην ξηρά, αλλά ότι έχασε την επαφή μαζί του στις 18:45 ώρα Ελλάδας.

«Αυτός ο άνδρας επέζησε σε ένα εφιαλτικό σενάριο ακόμη και για τον πιο έμπειρο ναυτικό», δήλωσε ο υποπλοίαρχος Ντάνα Γκρέιντι.

Και πρόσθεσε: «Για να καταλάβετε τη σοβαρότητα των συνθηκών του τυφώνα, εκτιμούμε ότι βίωσε περίπου ανέμους 75-90 μίλια/ώρα και μεγάλα κύματα στη θάλασσα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της νύχτας. Επέζησε χάρη στο σωσίβιο, τον ραδιοφάρο εντοπισμού θέσης έκτακτης ανάγκης και ένα ψυγείο».

Μετά τη διάσωσή του ο άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα για ιατρική περίθαλψη.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 10, 2024