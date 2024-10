Ανθρώπινες απώλειες και ανεπανόρθωτες καταστροφές άφησε στο πέρασμά του ο φονικός τυφώνας Milton που «σάρωσε» τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) τη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Εκατομμύρια κάτοικοι εγκατέλειψαν την πολιτεία, εν μέσω κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, αλλά δεν έφυγαν όλοι. Ωστόσο, δεν έφυγαν όλοι, καθώς υπήρξαν ελάχιστοι που έμειναν πίσω.

Ένας από αυτούς ήταν κι ένα 14χρονο αγοράκι που βρέθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας, εντοπισμού και διάσωσης να επιπλέει στο νερό, ενώ ο όγκος του νερού έφτανε έως τον λαιμό του παιδιού. Αμέσως οι διασώστες πλησίασαν κοντά στον 14χρονο και τον τράβηξαν πάνω στην βάρκα τους με την οποία ήλεγχαν την περιοχή, σώζοντάς τον από ενδεχόμενο πνιγμό.

Το συγκινητικό βίντεο που δείχνει τη διάσωση του 14χρονου αγοριού έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο. Το παιδί βρέθηκε στα νερά των πλημμυρών και επέπλεε πάνω σε συντρίμμια. Ωστόσο, δεν κοινοποιήθηκε η τοποθεσία της διάσωσης.

Sheriff Chad Chronister and #teamHCSO‘s Marine Unit rescued a 14-year-old boy who was submerged in floodwaters and floating on debris following Hurricane Milton. pic.twitter.com/mOInO7ZM0j

— HCSO (@HCSOSheriff) October 10, 2024