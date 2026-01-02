Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε το σχέδιο ενός 18χρονου, εμπνευσμένου από το Ισλαμικό Κράτος, ο οποίος σχεδίαζε επίθεση με μαχαίρια και σφυριά στη Βόρεια Καρολίνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κρίσταν Στάρντιβαντ, 18 ετών, από το Μιντ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου. Ο νεαρός δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, πράκτορες του FBI εντόπισαν χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026». Σε αυτό, σύμφωνα με τις αρχές, ο Στάρντιβαντ περιέγραφε σχέδια για να μαχαιρώσει έως και 20 άτομα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Κας Πατέλ ανέφερε: «Το FBI και οι συνεργάτες του απέτρεψαν μια άλλη πιθανή επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από ένα άτομο που φέρεται να εμπνεύστηκε από το ISIS».