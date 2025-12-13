Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε «σοβαρά αντίποινα» μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς, ανάμεσά τους δύο στρατιωτικούς.

«Θα ανταποδώσουμε», τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, υπογραμμίζοντας πως η επίθεση αυτή στρεφόταν κατά των ΗΠΑ και της Συρίας, σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή της χώρας.

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με αντίποινα εάν οι δυνάμεις τους δεχθούν ξανά επίθεση. Επισήμανε επίσης ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί έπεσαν σε ενέδρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουάσινγκτον, τρεις Αμερικανοί — δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας — που συμμετείχαν σε κοινή αποστολή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν στην Παλμύρα της Συρίας σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή» του Ισλαμικού Κράτους. Η Δαμασκός ανέφερε ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.