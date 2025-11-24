Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη σορό ενός από τους τρεις ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα βρήκαμε τη σορό ενός εκ των κρατούμενων εχθρών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας σε περιοχές που ελέγχονται από τον σιωνιστικό στρατό (σ.σ. του Ισραήλ) στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, η στρατιωτική πτέρυγα του κινήματος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη της Χαμάς κατάφεραν να εισέλθουν σε περιοχή της Γάζας που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, με στόχο τον εντοπισμό των λειψάνων ενός ομήρου που κρατούνταν αιχμάλωτος.

Ανώνυμη πηγή του κινήματος, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, επιβεβαίωσε ότι η σορός ανήκει σε έναν από τους τρεις τελευταίους ομήρους που παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα.