Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, η οποία διήρκεσε όλη τη νύχτα, συμμετείχαν 23 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμος Καλαμαριάς σημειώνει ότι «χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και την άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και με τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας USAR Hellas, η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για επέκτασή της, ενώ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο».

Η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση λίγο μετά τις 9.15 το βράδυ της Κυριακής και στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις.

Από τη φωτιά δεν κινδύνεψε κανείς ενώ οι φλόγες έγιναν ορατές από μακριά.

Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. Αργότερα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο άλλης επιχείρησης, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.