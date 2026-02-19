Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) και βρίσκεται σε εξέλιξη σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα στη Δυτική Αχαΐα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και άνδρες, επιχειρώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που επεκτείνονται με ταχύτητα στις εγκαταστάσεις. Το έργο των πυροσβεστών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τομικά μέσα ενημέρωσης, ακούγονται εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες ή εξοπλισμό της μονάδας.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.