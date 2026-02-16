Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα στην περιοχή Ανάληψη της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία, ενώ οι φλόγες έγιναν γρήγορα αντιληπτές από περίοικους που ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε στο σημείο περίπου στις 2:40 τα ξημερώματα, με αρκετά οχήματα και πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση. Οι δυνάμεις επικεντρώθηκαν στην αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε γειτονικά διαμερίσματα, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα σε συγκεκριμένο χώρο του διαμερίσματος και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις, χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Για προληπτικούς λόγους, δύο άτομα –ένας άνδρας και μία γυναίκα– μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς παρουσίασαν ήπια αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές πέραν του διαμερίσματος όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.