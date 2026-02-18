Ισχυρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε στις 11:03.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εντοπίζεται σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία αλουμινίου. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.