Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά σε κτίριο επιχείρησης με αθλητικά είδη στα Σπάτα.

Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Η φωτιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος του κτιρίου σε ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο όπου ήταν αποθήκες με αθλητικά ρούχα, παπούτσια και άλλα εύφλεκτα υλικά ενώ ακούγονται και εκρήξεις.

Από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνεται μάχη προκειμένου οι φλόγες να μην φτάσει και στα γραφεία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, οι φλόγες πέρασαν και σε ένα διπλανό εργοστάσιο προκαλώντας ζημιές. Ωστόσο με την επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά στη δεύτερη επιχείρηση περιορίστηκε.

Δύσκολη η πρόσβαση

Η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιμετρικά του κτιρίου που φλέγεται είναι δύσκολη, αφού εκτός από τη λεωφόρο Σπάτων στο σημείο δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι και τα πυροσβεστικά οχήματα πρέπει να μπουν σε χωράφια για να πλησιάσουν και να επιχειρήσουν.

Παράλληλα οι πυροσβέστες δεν μπορούν να επιχειρήσουν μέσα στο κτίριο αφού υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν αναπτυχθεί.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε στο πίσω μέρος του κτιρίου και έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής και με εντολή του Αρχηγού στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό κλιμάκιο του της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να εξετάσει αν η φωτιά προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της λεωφ. Σπάτων σε περιοχή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 22, 2026