Πυρκαγιά στα Σπάτα ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (22/02), προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη αθλητικών ειδών γνωστής εταιρείας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο 18ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων, σε περιοχή όπου στεγάζονται αρκετές εμπορικές εγκαταστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο της εστίας και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της λεωφ. Σπάτων σε περιοχή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 22, 2026