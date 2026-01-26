Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από όχημα στην Πετρέζα, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, μετά από παρασύρσή του από έντονα νερά ρέματος λόγω βροχόπτωσης.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε από εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου, που αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της δύσκολης πρόσβασης και της επικινδυνότητας των νερών.

Τα δύο άτομα βρέθηκαν καλά στην υγεία τους χωρίς τραυματισμούς, ενώ οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σχοινί και έσπασαν το τζάμι του οχήματος για να τα απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από όχημα στην περιοχή Πετρέζα στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα, με αποτέλεσμα το όχημά τους να παρασυρθεί από τα νερά ρέματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να τραυματιστούν. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Το όχημα παρασύρθηκε περί τη 1:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) από τα ορμητικά νερά. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου. Το όχημα ακινητοποιήθηκε από δένδρα σεε σημείο που δεν υπήρχε πρόσβαση.

Τα νερά του ρέματος δε ήταν ιδιαιτέρως ορμητικά, γεγονός που καθιστούσε την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και κατάφεραν να φθάσουν με σχοινί στο αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα σπάζοντας το τζάμι του οχήματος.

Οι δύο διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στο Πύργο της Πετρέζας, απ’ όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος θα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για τις πρώτες βοήθειες. Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα, από τα Σπάτα προς το Πικέρμι, λίγο αργότερα.

Εν τω μεταξύ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην Αττική . Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

Red Code σε έξι περιοχές – Βροχές, χαλάζι και 9 μποφόρ έως την Τρίτη

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα της Τρίτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, καθώς και χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν:

α) Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.

β) Στην Αττική μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

γ) Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

δ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έως 8-9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά το απόγευμα.

Σε κατάσταση κινητοποίησης τύπου «Red Code» έχουν τεθεί οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων.