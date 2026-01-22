Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ένας ισχυρός χείμαρρος κατέβηκε από το βουνό παρασύροντας πέτρες και μπάζα, παρασύροντας μια 56χρονη γυναίκα που επέστρεφε από την εργασία της.

Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο στη διασταύρωση των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου με Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όταν παγιδεύτηκε από το νερό και εγκλωβίστηκε κάτω από σταθμευμένο όχημα.

Το όχημα είχε βυθιστεί έως τη μέση στο νερό, ενώ το σημείο παραμένει σε κατάσταση καταστροφής, με τους κατοίκους να περιγράφουν δύσκολες εικόνες.

Η Άνω Γλυφάδα παραμένει σοκαρισμένη και βυθισμένη στη θλίψη μετά τον τραγικό χαμό μιας 56χρονης γυναίκας, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν ένας ισχυρός χείμαρρος κατέβηκε από το βουνό, παρασύροντας πέτρες, λάσπη και φερτά υλικά, και η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι κάτοικοι, συγκλονισμένοι από όσα είδαν, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας, ενώ η περιοχή θυμίζει ακόμη με πεδίο καταστροφής.

Τι λένει οι αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας στην ΕΡΤnews, ανέφεραν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επέστρεφε από την εργασία της και επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στη διασταύρωση των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου με Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ένας ισχυρός χείμαρρος που κατέβαινε από το βουνό, παρασύροντας πέτρες και φερτά υλικά, την έριξε στο οδόστρωμα.

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από σταθμευμένο όχημα, το οποίο είχε βυθιστεί έως τη μέση στο νερό. Κάτοικοι που είδαν το περιστατικό από τα μπαλκόνια τους εκτιμούν ότι ενδέχεται να χτυπήθηκε από αντικείμενο που παρασύρθηκε με τα νερά ή να έχασε τις αισθήσεις της.

Όπως αναφέρουν, το ύψος του νερού δεν ξεπερνούσε το μισό μέτρο, ωστόσο η δύναμή του ήταν τεράστια, καθώς κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα από τον ορεινό όγκο, εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχόπτωσης.

“Είχε «σφηνώσει» κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου”

Η μητέρα του παιδιού, έξω από το σπίτι του οποίου είχε παρκαριστεί το αυτοκίνητο όπου βρήκε τραγικό θάνατο η 56χρονη γυναίκα, περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της οικογένειας.

«Είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου», ανέφερε συγκινημένη, περιγράφοντας την αγωνιώδη προσπάθεια να σωθεί η γυναίκα. «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Απ’ ό,τι μου είπε ο άνδρας, εκείνη τη στιγμή ζούσε ακόμα, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησε να την απεγκλωβίσει».

Βίντεο από το σημείο που η 56χρονη έχασε τη ζωή της

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ertnews, σε βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής φαίνεται η γυναίκα τη στιγμή που έχει εγκλωβιστεί κάτω από αυτοκίνητο. Το κεφάλι της βρίσκεται κάτω από το όχημα, ενώ τα πόδια της προεξέχουν προς τα έξω.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, μόλις οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν. Οι προσπάθειες διήρκεσαν λίγα λεπτά, με αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν ότι η γυναίκα ήταν ζωντανή τη στιγμή του εγκλωβισμού της.

Ωστόσο, επειδή το κεφάλι της βρισκόταν κάτω από το νερό, ο δημοσιογράφος εκτίμησε ότι πιθανότατα έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Εικόνες χάους μία ημέρα μετά

Το πρωί της επόμενης ημέρας η περιοχή παρουσίαζε εικόνα απόλυτης καταστροφής. Λάσπη, πέτρες και χώματα είχαν καλύψει δρόμους και αυλές, ενώ δεκάδες οχήματα παρέμεναν θαμμένα κάτω από φερτά υλικά.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, κάτοικοι φαίνονται να προσπαθούν μόνοι τους να απεγκλωβίσουν τα αυτοκίνητά τους με φτυάρια ή ακόμη και με τα χέρια τους, καθώς η πρόσβαση των συνεργείων ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Το νερό είχε φτάσει στο ύψος των μηχανών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά οχήματα. Η αγωνία των κατοίκων παραμένει έντονη, ενώ η περιοχή προσπαθεί να επανέλθει μετά την τραγωδία που τη συγκλόνισε.

Γλυφάδα: Καταστροφή από την κακοκαιρία – Τι λέει ο δήμαρχος

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη Γλυφάδα, καθώς το βουνό κατέβασε τόνους φερτών υλικών, δημιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες. Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, τόνισε: «Αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει».

Όπως ανέφερε, ακόμη και οι παλαιότεροι κάτοικοι δεν θυμούνται παρόμοιο φαινόμενο. Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπανικολάου έκανε λόγο για πρωτοφανή καταστροφή, σημειώνοντας ότι τα συνεργεία του δήμου εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών και το άνοιγμα των δρόμων.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», ανέφερε ο δήμαρχος, προσθέτοντας πως από το βράδυ της Τετάρτης οι δημοτικές υπηρεσίες επιχειρούν συνεχώς για την απομάκρυνση φερτών υλικών.

«Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε μεταφέρει αμέτρητα φορτηγά γεμάτα πέτρες και αντικείμενα. Εδώ στην οδό Μετσόβου βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας παραμένει δύσκολη, καθώς τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει οχήματα. Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι τα περισσότερα φερτά υλικά προέρχονται από μπάζα που έχουν απορριφθεί παράνομα στο βουνό, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας με το Δασαρχείο για καθαρισμούς.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Γλυφάδας αναφέρεται: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».