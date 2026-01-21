Η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα την Τετάρτη (21/1) προκάλεσε δύο θανάτους, σε Γλυφάδα και Άστρος Κυνουρίας.

Ένα βίντεο από την Άνω Γλυφάδα καταγράφει γυναίκα που κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο.

Δύο άνδρες επενέβησαν με αυτοθυσία και έσωσαν την γυναίκα από τον χείμαρρο, αποτρέποντας νέα τραγωδία κοντά στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα.

Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε σήμερα Τετάρτη (21/1) πολλές περιοχές της χώρας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς σε Γλυφάδα και Άστρος Κυνουρίας.

Ο αριθμός των θυμάτων μάλιστα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος, όπως φαίνεται από ένα βίντεο σοκ στην Άνω Γλυφάδα, όπου άλλη μία γυναίκα κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί και αναρτήθηκε στα social media από κάτοικο της περιοχής, μία γυναίκα προσπαθεί να διασχίσει πεζή τον δρόμο που έχει μετατραπεί σε χείμαρρο.

Τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά την ρίχνουν στο έδαφος και παραλίγο να είχε την τύχη της 56χρονης, που έχασε τη ζωή της σε μικρή απόσταση από το σημείο. Ευτυχώς ωστόσο για την ίδια, την τελευταία στιγμή την έσωσαν δύο άνδρες, οι οποίοι μπήκαν με αυτοθυσία στο χείμαρρο και με κίνδυνο της ζωής τους κατάφεραν να την πιάσουν από τα χέρια και να την σώσουν, πριν την παρασύρει ο χείμαρρος.

Υπενθυμίζεται, ότι μια γυναίκα ηλικίας περίπου 56 ετών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρήκε τραγικό θάνατο, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, όπως και ένα αυτοκίνητο που ακολουθούσε και την καταπλάκωσε. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ, όταν η γυναίκα που ήταν πεζή, επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.