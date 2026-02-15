Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στα Σπάτα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε διπλή κολώνα της ΔΕΗ, την οποία και έκοψε.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ υπήρξε κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς στο σημείο. Ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο.

Το όχημα άρχισε να βγάζει καπνούς αμέσως μετά το ατύχημα, ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ευτυχώς δεν υπήρξε ανάφλεξη. Η πιθανότητα πυρκαγιάς προκάλεσε ανησυχία, καθώς σε μικρή απόσταση βρίσκεται πρατήριο καυσίμων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που απέκλεισαν προσωρινά το δρόμο για λόγους ασφαλείας και προχώρησαν σε αποκατάσταση της κυκλοφορίας λίγη ώρα αργότερα.